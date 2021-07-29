«Шоумен остается верен себе»: Толстой объяснил политику Зеленского

Комментируя политику, проводимую президентом Украины Владимиром Зеленским, депутат Госдумы Петр Толстой назвал его шоуменом, которого не интересуют проблемы граждан страны.

Ранее Зеленский подписал закон о создании на Украине системы «национального сопротивления», которая направлена на повышение обороноспособности государства и увеличении численности вооруженных сил страны на 4,4%, до 261 тысячи человек.

По словам Толстого, власти Украины продолжают тактику накачки общества военной риторикой, на этот раз — с помощью «национального сопротивления».

«И правда, чем еще, кроме увеличения численности вооруженных сил, заниматься государству, находящемуся в стадии полураспада?» — написал Толстой в своем Telegram-канале.

Политик подчеркнул, что урегулирование на Донбассе, восстановление экономики, борьба с нацистами и забота о собственном народе не были и не будут приоритетом для Зеленского. «Шоумен остается верен себе, играя отведенную ему роль. Платят за исполнение которой простые жители Украины», — заключил парламентарий.

Владимир Зеленский © EPA/STEFANIE LOOS / POOL/ТАСС

Как сообщал «Ридус», президент Украины опубликовал видеообращение, приуроченное ко Дню Крещения Руси, в котором упомянул о статье президента России Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев».

Зеленский сделал акцент на том, что крещение славян произошло именно в эпоху Киевской Руси во время правления Великого князя Киевского Владимира, и назвал Киевскую Русь матерью истории Украины.