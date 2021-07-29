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Проценко рассказал, почему коронавирусом заражаются после прививки

Георгий Самсонов
Денис Проценко

Денис Проценко

© Валерий Шарифулин/ТАСС

После введения первого компонента вакцины остается вероятность заболеть COVID-19, так как стойкий иммунитет еще не сформировался.

Об этом рассказал главврач московской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

Он пояснил, что иммунитет к коронавирусу развивается через 14 дней после введения первой прививки, поэтому нельзя считать пациента вакцинированным после нее.

По его словам, 90% «привитых» пациентов, попавших в больницу в Коммунарке с COVID-19, получили только первый компонент.

«Нужно следовать понятной и здравой логике, что вакцинация и формирование иммунитета — это не знак равно от инфицирования, — цитирует Проценко „РИА Новости“. — Иммунитет не способен вас защитить, если на вас чихает инфицированный человек».
Вакцинация © Агентство

Вакцинация © Агентство "Москва"

Чтобы защититься от коронавируса он посоветовал носить маски в общественных местах.

Как писал ранее «Ридус», Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что по имеющимся у правительства данным коронавирусом заражаются лишь 2,5% вакцинированных людей.

Слова Голиковой передали в ходе прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Сам глава государства в прямом эфире сообщил, что после прививок от коронавируса около 10% вакцинированных заболевают, но болезнь протекает в легкой форме.

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Комментарии (1)

  • Small 806d90b46a
    Максим Легуенковчера, 21:42

    "Чтобы защититься от коронавируса он посоветовал носить маски в общественных местах". Постойте, а зачем тогда прививка?

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