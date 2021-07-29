«Не стрелять»: «Новые люди» устроили в Кунцево акцию против насилия

Сторонники партии «Новые люди» устроили в московском районе Кунцево акцию против насилия. Активисты вышли на улицу Ивана Франко с плакатами «Люди важнее», «Не стрелять», «Нет войне с людьми».

Поводом для акции стал резонансный для Москвы инцидент. В ночь с 16 на 17 июля неизвестные люди обстреляли окна дома № 22. Это здание попало под программу реновации. Дом начали готовить к сносу еще в 2018 году.

Жильцы 22-го дома связывают обстрел со своим нежеланием переезжать в новые квартиры. Их противостояние с компанией-подрядчиком длится уже три года. Пострадавшие москвичи выходили на пикеты и писали петиции. А строители обрезали им газовые трубы и закладывали бетонными блоками подъезды к зданию.



«В Кунцево творится беспредел. Как бы ни складывалась ситуация, нужно помнить, что люди важнее. Мы не можем оставить эту ситуацию без внимания. Москвичам надо поддерживать друг друга. Иначе дойдем до того, что любой конфликт в нашем городе будет скатываться в методы лихих 90-х», — рассказал участник акции предприниматель Борис Бальмонт.



«Новые люди» возьмут под контроль ход расследования инцидента, а также будут следить за судебным процессом по поводу лишения жильцов 22-го дома прав собственности. Суд должен состояться в конце сентября текущего года.

