«Он ел тело нашего друга»: стали известны подробности сибирской трагедии

Московские туристы, пережившие нападение медведя и гибель товарища в Красноярском крае, рассказали подробности происшествия.

Инцидент случился утром 27 июля в районе Девяти озёр Аараданского хребта (Парк «Ергаки»). Медведь напал в тот момент, когда туристы укладывали рюкзаки, чтобы отправиться после ночевки дальше.

«Я стоял у камней, где стояли две палатки. Собираю рюкзак, поворачиваю налево голову — прямо между двух камней высовывается голова медведя. Большущая башка со слюнищей капающей. Я заорал… Потом побежал. Передо мной из палатки выскочил наш товарищ, мы вдвоем с ним побежали», — рассказал один из путешественников Антон Шелкунов.



По словам туриста, они побежали вниз от палаток, в «ложбинку», и там «забрались на камни».

Залезли метров на 50 по вертикали и увидели то место, где у нас палатки стояли. Смотрим, тело лежит, рядом медведь стоит… то туда, то сюда… тело… ест… ест он тело нашего друга… потом отвлекся от тела, стал на нас смотреть. Мы еще выше полезли, залезли достаточно высоко, стояли там минут 15 смотрели на все происходящее… Затем решили выходить в чем есть — босиком, в сланцах выходить в сторону трассы, — заявил Шелкунов.

Погибшим считается (пока не найдены его останки) 42-летний Евгений Старков. Как рассказал Антон Шелкунов, двое из группы — москвичи, еще двое один из которых погибший — из Ессентуков.

На сайте «Ридуса» вышел большой материал о сибирской трагедии. Ознакомиться с ним можно по этой ссылке.