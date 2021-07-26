В Госдуме предложили продавать «красивые» автономера на аукционах

Депутат от ЛДПР Александр Шерин внес на рассмотрение Госдумы законопроект об организации аукционов по продаже номеров особых серий и передачи вырученных денег в дорожные фонды.

В пояснительной записке к документу говорится, что проект закона направлен на легализацию присвоения государственных регистрационных знаков с «особой» серией, то есть номеров, которые имеют зеркальные или одинаковые наборы цифр и (или) букв.

По мнению автора законопроекта, владельцем таких номеров сможет стать любой участник аукциона.

Шерин отмечает, что благодаря этому закону гражданам будет предоставлен выбор: либо получить регистрационный знак в обычном порядке и заплатить за него госпошлину, либо участвовать в аукционе по продаже знаков и предложить свою цену на понравившийся ему номер.

В документе, размещенном в базе данных нижней палаты парламента, также указывается, что закон даст возможность пополнения дорожных фондов регионов РФ.

Как отмечает ФАН, проводить аукционы будет Госавтоинспекция, а цена «входного билета» составит 10% от госпошлины за регистрацию транспортных средств. Кроме того, на перепродажу «красивых» госномеров введут запрет.



Депутат ЛДПР обратил внимание, что подобная инициатива уже вносилась в Госдуму в 2015 году, однако, до сих пор эту идею не удается претворить в жизнь. При этом теневой рынок по продаже государственных номеров существует до сих пор, отметил он.

Автомобильные номера © Евгений Епанчинцев/ТАСС

В сентябре прошлого года появилась информация, что Минэкономики закончило разработку поправок о правилах продаж «красивых» автомобильных номеров через портал «Госуслуг». Пакет документов направили в правительство. Ожидается, что новые правила заработают с 2022 года, однако эксперты считают, что сроки будут перенесены из-за технической сложности проекта.