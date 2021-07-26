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Президент Туниса ввел комендантский час из-за политической обстановки

Георгий Самсонов
Президент Туниса Каис Саид

Президент Туниса Каис Саид

Из-за сложившейся политической ситуации президент Туниса Кайс Саид ввел своим указом 11-часовой комендантский час по всей стране.

Он также запретил собрания более трех человек и передвижение между городами.

Ранее Саид на 30 дней приостановил работу заксобрания и отправил в отставку сначала премьер-министра Хишама аль-Мешиши, а затем министра обороны и министра юстиции. Такое решение он принял на фоне массовых акций протеста против парламента и исламистской партии «Ан-Нахда».

Саид пообещал назначить нового премьер-министра в ближайшее время и объявил, что временно берет под свой контроль исполнительную власть.

Антиправительственные протесты в Тунисе © Zuma\TASS

Антиправительственные протесты в Тунисе © Zuma\TASS

«С 26 июля по 27 августа полностью запрещается передвижение граждан и транспортных средств во всей стране с 19.00 по местному времени (21.00 мск) до 6.00 (8.00 мск)», — говорится в полученном «РИА Новости» пресс-релизе канцелярии президента. В сообщении отмечается, что срок действия данной меры может быть изменен.

В связи с катастрофической эпидемиологической ситуацией в Тунисе до 31 июля введены запрет на передвижение между провинциями и круглосуточный комендантский час в столице и ряде других городов.

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