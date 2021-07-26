Модуль «Пирс» и грузовой корабль «Прогресс» затоплены в Тихом океане

С помощью грузового корабля «Прогресс» с орбиты был успешно сведен модуль «Пирс» и затоплен в несудоходном районе Тихого океана.

Как сообщили в «Роскосмосе», в 17:42 мск связка из корабля и модуля вошла в плотные слои атмосферы Земли, а еще через 10 минут несгораемые элементы были затоплены на кладбище космических кораблей в несудоходной части Тихого океана.

Место затопления находится в 3,6 тысячах км от города Веллингтона (Новая Зеландия) и 5,8 тысячах км от города Сантьяго (Чили).

В ведомстве отметили, что «Пирс» стал первым модулем МКС, который отстыковали от станции.

«Роскосмос» опубликовал кадры, запечатлевшие процесс отстыковки.

«Данная операция позволила освободить стыковочный узел служебного модуля „Звезда“ российского сегмента МКС для приема многоцелевого лабораторного модуля „Наука“, который был запущен с космодрома Байконур 21 июля 2021 года», — объяснили в ведомстве.

Стыковка нового модуля с МКС запланирована на 29 июля.

Модуль «Пирс» был запущен к МКС 15 сентября 2001 года с космодрома Байконур. На орбиту его вывели с помощью ракеты-носителя «Союз-У» и корабля «Прогресс М-СО1». Модуль использовали как стыковочный отсек для космических кораблей. Также из «Пирса» космонавты до ноября 2020 года выходили в открытый космос. После для этих целей начали использовать модуль «Поиск».

Как ранее писал «Ридус», сроки запуска модуля «Наука» неоднократно переносились. Изначально пуск был назначен на 2017 год, но был перенесен на год из-за засора в топливной системе. Модуль был возвращен производителю на доработку. Позднее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что основной причиной проблем с топливной системой «Науки» был не засор, а брак.