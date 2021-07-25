В России создадут к 2030 году 36 лабораторий по изучению биоагентов

К 2030 году в России будут созданы 36 лабораторий по изучению биологических агентов, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, эта задача будет осуществляться в рамках проекта «Санитарный щит», реализацией которого занимается «Роспотребнадзор».

В интервью телеканалу «Россия-1» она напомнила, что в настоящее время при выявлении новой инфекции можно в течение ближайших четырех дней после ее обнаружения производить соответствующую тест-систему, которая будет идентифицировать вирус и за четыре месяца создавать вакцины.

«К 2024 году будет оснащено 240 пунктов пропуска через государственную границу, которые позволят проводить экспресс-диагностику для того, чтобы понимать и идентифицировать угрозы», — цитирует вице-премьера ТАСС.

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Напомним, в своем послании к Федеральному собранию 21 апреля президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости формирования в стране щита в сфере санитарной и биологической безопасности.

В мае премьер-министр Михаил Мишустин объявил о создании в России «Санитарного щита» против распространения коронавируса и других опасных инфекций. Он отметил, что правительством был принят комплекс антикризисных мер для сглаживания последствий распространения инфекции. По его словам, «Санитарный щит» необходим, чтобы обезопасить всех, кто живет в нашей стране.