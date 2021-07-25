найти ×
   
  • USD +0.07
    73.77
  • EUR -0.08
    86.85
СохранитьСохранено0
×

-101570

На юге Норвегии зафиксировали падение крупного метеорита

Георгий Самсонов

кадр из видео

Падение крупного метеорита было зафиксировано в ночь на 25 июля на юге Норвегии.

Вспышка от его сгорания на несколько секунд озарила ночное небо почти дневным светом.

Произошло это знаменательное событие около часа ночи по местному времени.

По предварительным данным, скорость падения небесного тела достигала 15−20 километров в секунду, сообщает Euronews.

По данным телеканала, обломки метеорита могли упасть в лесной местности в 60 километрах к западу от Осло.

О разрушениях и пострадавших ничего не сообщается.

Как писал ранее «Ридус», в январе жители Камчатки заметили в небе над полуостровом и сняли на видео крупный метеорит. Космический объект вошел в плотные слои атмосферы в темное время суток, отчего зрелище получилось еще более ярким.

Метеорит разрушился, не долетев до земли, рассказал журналистам директор Камчатского филиала федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» Данила Чебров.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
«Хочу всегда быть рядом»: кот заменил ребенку плюшевого мишку
35016790читать позжечитаю позже
Спорт
90-летняя бабушка похудела и нашла свое призвание. Теперь она фитнес-тренер
709495читать позжечитаю позже

главное


Военное дело
«У России будет явное преимущество»: в Швеции прикинули итоги войны с НАТО

Пока на помощь придут США, пройдет пара месяцев.

3114054читать позжечитаю позже

История
Нелегкая судьба «Веры Фигнер»: под Пермью нашли затонувший колесный пароход20 января

В 1941 году он помогал спасать детей из блокадного Ленинграда.

409299читать позжечитаю позже