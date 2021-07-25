На юге Норвегии зафиксировали падение крупного метеорита

Падение крупного метеорита было зафиксировано в ночь на 25 июля на юге Норвегии.

Вспышка от его сгорания на несколько секунд озарила ночное небо почти дневным светом.

Произошло это знаменательное событие около часа ночи по местному времени.

По предварительным данным, скорость падения небесного тела достигала 15−20 километров в секунду, сообщает Euronews.

По данным телеканала, обломки метеорита могли упасть в лесной местности в 60 километрах к западу от Осло.

О разрушениях и пострадавших ничего не сообщается.

Как писал ранее «Ридус», в январе жители Камчатки заметили в небе над полуостровом и сняли на видео крупный метеорит. Космический объект вошел в плотные слои атмосферы в темное время суток, отчего зрелище получилось еще более ярким.

Метеорит разрушился, не долетев до земли, рассказал журналистам директор Камчатского филиала федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» Данила Чебров.