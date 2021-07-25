Космонавт рассказал об отличиях подготовки к полетам в России и США

Космонавт Александр Мисуркин отметил главные отличительные черты подготовки к полетам в России и США.

По его словам, отечественная система основывается на более фундаментальном, базовом образовании, которое выстраивается по пирамиде: от общего к более специализированным, профессиональным аспектам.

«В системе подготовки NASA есть очень развитая обратная связь, когда ты не только получаешь информацию, но и делишься тем, как ты ее усвоил, говоришь, что можно было сделать лучше», — рассказал Мисуркин в беседе с ФАН.

На его взгляд, такой подход позволяет совершенствовать процесс обучения.

Мисуркин считает, что это хорошо, когда есть возможность получить плюсы как от одной системы, так и от другой.

Российский космонавт на МКС. © Роскосмос

Александр Мисуркин — 116-й российский космонавт. На его счету четыре выхода в открытый космос общей продолжительностью 28 часов 13 минуты. Всего же он провел в космосе более 334 суток.

Сейчас космонавт готовится к своему третьему полету. На 8 декабря 2021 года намечен старт корабля «Союз МС-20», на котором он отправится в качестве командира экипажа. В его состав также войдут два космических туриста из Японии — предприниматель Юсаку Маэдзава и его ассистент Йозо Хирано. Они пробудут на МКС 12 дней.

Ранее генеральный конструктор российского производителя космических скафандров научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков заявил, что российские космонавты, несущие вахту на Международной космической станции (МКС), могут остаться без скафандров. По его словам, у имеющихся на станции скафандров «Орлан-МКС» истекает гарантийный срок, а контракт на изготовление новых не подписан.