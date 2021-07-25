«Бомба замедленного действия»: эндокринолог объяснила вред колбас и сосисок

Ежегодно каждый россиянин употребляет около 40 кг мясных полуфабрикатов, подчас не подозревая, что на самом деле представляют собой эти продукты.

Ведь в состав любимых многими сосисок и колбас входит большое количество пищевых добавок, которые могут нанести вред организму.

Несмотря на действующий ГОСТ и технические условия, которым должен следовать производитель, в колбасных изделиях зачастую присутствует всего лишь 9% мяса, в то время как остальной состав напоминает химическую таблицу Менделеева.

Эндокринолог Наталья Лазуренко объяснила, что в целях экономии производитель может добавить к хорошему и качественному белку животного происхождения (мясо говядины, свинины и птицы) другие белковые продукты, например, соевый белок или меланж.

«Но больше всего обидно, когда туда помещают не только мясо, но и кожу, внутренние жиры — то, что наполняет объем, — рассказала она в беседе с ФАН. — Ну и конечно, бич современности — это добавление сахара, ароматизаторов, вкусовых добавок, имитирующих вкус мясного продукта».

Гамбургер © pixabay.com

Лазуренко также обратила внимание на срок годности таких полуфабрикатов. «Вы посмотрите на обычные сосиски, сколько они могут лежать. Это же какая-то бомба замедленного действия», — отметила она.

«Если мы думаем, что съедаем в ней или колбасе мясо, то это даже не миф, а мифище», — добавила эксперт.

Ранее ученые Университета Лидса в Великобритании опубликовали данные масштабного исследования, в котором они искали связь между употреблением переработанных мясных продуктов, таких как колбасы, бекон и котлеты в гамбургерах, и риском деменции. В научной работе были использованы данные полумиллиона человек. В результате выяснилось, что всего один ломтик бекона в день на 44% увеличивает риск развития слабоумия в пожилом возрасте.