«Бомба замедленного действия»: эндокринолог объяснила вред колбас и сосисок
- 25 июля 2021, 19:47
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Колбаса
Ежегодно каждый россиянин употребляет около 40 кг мясных полуфабрикатов, подчас не подозревая, что на самом деле представляют собой эти продукты.
Ведь в состав любимых многими сосисок и колбас входит большое количество пищевых добавок, которые могут нанести вред организму.
Несмотря на действующий ГОСТ и технические условия, которым должен следовать производитель, в колбасных изделиях зачастую присутствует всего лишь 9% мяса, в то время как остальной состав напоминает химическую таблицу Менделеева.
Эндокринолог Наталья Лазуренко объяснила, что в целях экономии производитель может добавить к хорошему и качественному белку животного происхождения (мясо говядины, свинины и птицы) другие белковые продукты, например, соевый белок или меланж.
«Но больше всего обидно, когда туда помещают не только мясо, но и кожу, внутренние жиры — то, что наполняет объем, — рассказала она в беседе с ФАН. — Ну и конечно, бич современности — это добавление сахара, ароматизаторов, вкусовых добавок, имитирующих вкус мясного продукта».
Лазуренко также обратила внимание на срок годности таких полуфабрикатов. «Вы посмотрите на обычные сосиски, сколько они могут лежать. Это же какая-то бомба замедленного действия», — отметила она.
«Если мы думаем, что съедаем в ней или колбасе мясо, то это даже не миф, а мифище», — добавила эксперт.
Ранее ученые Университета Лидса в Великобритании опубликовали данные масштабного исследования, в котором они искали связь между употреблением переработанных мясных продуктов, таких как колбасы, бекон и котлеты в гамбургерах, и риском деменции. В научной работе были использованы данные полумиллиона человек. В результате выяснилось, что всего один ломтик бекона в день на 44% увеличивает риск развития слабоумия в пожилом возрасте.
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