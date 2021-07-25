На Шанхай обрушился тайфун «Иньфа»

Шанхай оказался под властью мощного тайфуна «Иньфа» («Фейерверк»), который движется на северо-запад со скоростью 10 километров в час.

Из прибрежных районов уже эвакуировали более 360 тысяч жителей.

В городе объявлен «оранжевый» уровень опасности.

Скорость ветра достигает 24 метров в секунду, идут проливные дожди, передает «Синьхуа». Повалены около тысячи деревьев, сорваны рекламные щиты и выбиты стекла зданий. Ожидается, что к ночи порывистый ветер и дождь усилятся.

По данным агентства, аэропорты Шанхая временно не принимают прилетающие самолеты, отменены все пассажирские рейсы, закрыто метро, движение скоростных поездов приостановлено.

Несколько дней назад ливни обрушились на китайскую провинцию Хэнань, на одном из водохранилищ произошел прорыв плотины. В зоне бедствия оказались более 11 миллионов человек.



Из-за наводнения были эвакуированы около 200 тысяч жителей административного центра Чжэнчжоу. Жертвами стихийного бедствия стали 63 человека.

Как сообщал «Ридус», не менее 12 человек погибли и пятеро были ранены при затоплении метро в Чжэнчжоу, 500 человек удалось эвакуировать из тоннеля.