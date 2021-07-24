Жильцы дома в центре Москвы пожаловались на поющих в подвале масонов

Жильцы дома в Большом Кисловском переулке в центре Москвы уже два с половиной года страдают от странных песнопений, раздающихся из подвального помещения.

На его двери оказалась табличка «Бюро переводов», но дотошные москвичи все-таки решили докопаться до истины и в итоге выяснили, что оплачивает данное помещение ООО «ОВЛР», которое расшифровывается как «Объединенная Великая Ложа России».

Поскольку масоны своими громкими песнопениями сильно беспокоили проживающих в доме, те решили вернуть тишину и покой. Однако лютеранский пастор Иван Чернышёв, являющийся учредителем ООО, не стал их выслушивать и, по словам жильцов, прервал диалог в грубой форме.

Тогда они обратились с заявлениями в прокуратуру, УВД, ФСБ и к мэру Москвы. Но в ответ получили только отписки. Почему-то местные жители уверены, что никаких проверок не было.



Как писал ранее «Ридус», жители домов по улице Хачатуряна в московском районе Отрадное пожаловались на проблемы, которые годами каждую пятницу создают им прихожане близлежащей мечети «Ярдям». Верующие мусульмане, многие из которых работают таксистами, одновременно приезжают на молитву, бросают свои автомобили на проезжей части и блокируют дворы жилых многоэтажек. Правилами парковки и интересами местных жителей они при этом пренебрегают.