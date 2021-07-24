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Задержан один из подозреваемых в убийстве полицейского в Ставрополе

Георгий Самсонов
Полиция

Полиция

© МВД РФ

Один из подозреваемых в убийстве замначальника уголовного розыска отдела полиции № 4 Ставрополя был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Как сообщили в региональном СУ СК РФ, следователи и оперативники задержали 28-летнего подозреваемого на территории Андроповского района.

По данным источников Baza, задержанным оказался Ибрагим Симбаригов, скрывавшийся на границе с Карачево-Черкессией. Его разыскали в заброшенном доме в селе Суркуль. Он находился в состоянии наркотического опьянения. В настоящее время Симбаригов дает признательные показания.

Ибрагим Симбаригов © Baza

Ибрагим Симбаригов © Baza

Второй участник убийства Руслана Абовяна пока не найден, пишет паблик.

Ранее сообщалось, что в Ставрополе застрелили замначальника уголовного розыска городского отдела полиции. В розыск были объявлены двое подозреваемых, которые скрылись на автомобиле. Машину они потом бросили.

В Сети опубликовано видео, запечатлевшее покушение на полицейского.

По предварительной версии, это было спланированное убийство: преступники поджидали полицейского возле его дома.

В качестве одной из версий убийства рассматривается кровная месть. Дело в том, что шесть лет назад Абовян участвовал в спецоперации ставропольских полицейских в Чечне, в ходе которой погиб местный житель Джамбулат Дадаев.

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