Кандидат в МГД призывает уволить главу «Современника» за ЛГБТ-пропаганду

Кандидат в депутаты Мосгордумы Михаил Очкин намерен добиваться увольнения руководителя московского театра «Современник» Виктора Рыжакова. Об этом политик рассказал в интервью Ridus.ru.

Ранее в театре «Современник» состоялась премьера спектакля «Первый хлеб» с Лией Ахеджаковой в главной роли. Общественная организация «Офицеры России» обратила внимание на данную постановку Генпрокуратуры РФ. В организации считают, что спектакль изобилует оскорбительными репликами в адрес защитников Отечества, а также содержит ЛГБТ-пропаганду.

Спектакль «Первый хлеб» вызвал волну возмущения среди консервативно настроенных граждан, интересы которых представляет политик Михаил Очкин.

Тенденция, которая наметилась в культурной жизни Москвы, она нездоровая. Театр «Современник» — не первое и, к сожалению, не последнее учреждение культуры, на сцене которого ставятся сомнительные спектакли. Еще есть Театр. doc, где были пьесы, пропагандирующие употребление наркотиков. Что же касается спектакля «Первый хлеб», то это, конечно, возмутительно, когда постановка, идущая в центре Москвы, содержит нецензурную брань в адрес советских бойцов, сражавшихся с нацизмом в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, в ходе этого спектакля, насколько мне известно, мужчины целуются прямо на сцене. Нормальное это явление? Я считаю, что не нормальное, — заявил Очкин.

Глава «Современника» Виктор Рыжаков «не раз восторгался событиями, имевшие место на „Болотной площади“ в 2012 году, и поддерживал украинские вооруженные силы, ведущие боевые действия в Донбассе», добавил политик.

«Разумеется, я буду добиваться увольнения Рыжакова. Почему мэрия Москвы ведет такую кадровую политику? Возможно, здесь есть некая коррупционная составляющая. Поэтому в театрах Москвы мы наблюдаем глумление над русской культурой и русской историей», — заключил Михаил Очкин.

В пятницу, 23 июля, политик подал документы на регистрацию в качестве кандидата на выборах в Мосгордуму.

После обращения «Офицеров России» в Генпрокуратуру администрация театра «Современник» решила скорректировать монолог главной героини пьесы «Первый хлеб». Из текста, который произносит Лия Ахеджакова, убрали нецензурную брань.



Как писал Ridus.ru, по сюжету спектакля героиня Ахеджаковой оказывается в состоянии алкогольного опьянения на кладбище, где похоронен ее муж. Рядом с его могилой якобы упокоен Герой Советского Союза ветеран Великой Отечественной войны С. С. Фумкин (вымышленный персонаж). Далее идет монолог, в котором Ахеджакова обращается к ветерану: «Да! Герой ты вроде как. Ты ж в великую нашу самую отечественную воевал. У тебя так и было там что-то про это написано: Герой Советского Союза. Да, „За оборону Киева“ там, „За оборону Кавказа“ медали, да? Да. Значит, Салимхан где-то рядом. Ну что, герой? Вот. Раскатали вас тут. Навоевался там? Защитил наше спокойствие? А? Говнюк? Где оно, наше спокойствие? За***** вы прям, со своей войной носитесь! Защитили? И чо? Я вот что-то не поняла! Вы там совсем прип***нутые? Вам сверху ничо не видно? Нам вот не видно ниоткуда. Или снизу? Снизу, конечно…»

