Эксперт: цены на «борщевой набор» снизятся уже в начале августа

Региональные власти приступили к реализации предложений «Единой России» по снижению цен на продукты питания первой необходимости. В начале августа овощи из так называемого «борщевого набора» — лук, капуста, картофель, свекла, помидоры и огурцы — станут на порядок дешевле, считает политолог Максим Жаров.

Ранее инициативы единороссов по снижению цен поддержал президент РФ Владимир Путин. Он поручил губернаторам организовать в регионах ярмарки, где местные фермеры смогут свободно торговать фруктами и овощами собственного производства. Планируется, что до конца года откроется 100 таких рынков.

Несколько ярмарок с продукцией местных производителей уже начали работать в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Азове и Тамбове.

Рост цен на основные продукты питания связан в первую очередь с тем, что власти в крупных городах «чересчур увлеклись распространением торговых сетей», отметил Максим Жаров.

При этом на ярмарки допуск сельхозпроизводителей органичен. Пускают лишь тех, кто готов заплатить за место немалые деньги. Все это, естественно, привело к бурному росту цен. Я думаю, «Единой России» стоит взять сферу торговли продуктами под строгий контроль. Также необходимо обратить внимание на коррупционные цепочки в органах региональной власти. Вероятно, некоторые представители этих органов превратили допуск производителей на рынки в личный бизнес. Если партия инициирует расследование, в результате которого коррупционеры будут жестко наказаны, то ощутимая прибавка в рейтинге ей обеспечена, — рассказал эксперт в интервью Ridus.ru.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, вошедшая недавно в пятерку лидеров федерального избирательного списка «Единой России», призывает привлечь к контролю за ценами многодетные семьи, то есть людей, для кого каждый поход в магазин или на рынок превращается в «мелкооптовую закупку». По ее мнению, это позволит реально увидеть эффективность мер, предложенных «Единой Россией».