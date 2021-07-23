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Специалисты предсказали крах нью-йоркским небоскребам

Георгий Самсонов
Нью-Йорк.

Нью-Йорк.

© pixabay.com

Чтобы избежать предсказываемого экспертами финансового краха и оставаться конкурентоспособными на умирающем рынке офисной недвижимости, владельцы нью-йоркских небоскребов вынуждены вкладывать миллиарды долларов в их ремонт и реконструкцию.

В настоящее время в общей сложности ремонтируются около 1,34 млн квадратных метров офисных помещений на сумму в 5 млрд долларов.

Поскольку через несколько месяцев офисные помещения небоскреба на Уолл-стрит, 60 покинет его единственный съемщик — Deutsche Bank, владельцы здания решили провести капитальный ремонт стоимостью 250 млн долларов с целью привлечения потенциальных арендаторов.

Небоскребы Нью-Йорка © samsebeskazal.livejournal.com

Небоскребы Нью-Йорка © samsebeskazal. livejournal.com

Как сообщает Bloomberg, в центре Манхэттена завершается реконструкция бизнес-центра на Пятой авеню, 295, на которую потрачено 350 млн долларов, а на ремонт 41-этажного небоскреба на Пятой авеню, 660 было выделено 400 млн долларов.

«Для выхода на рынок с огромными площадями сейчас ужасное время, держателю недвижимости придется сильно вложиться в ремонт здания. Пройдут годы, прежде чем они вернут свои деньги», — заявила гендиректор агентства недвижимости Wharton Property Advisors Рут Колп-Хабер.

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