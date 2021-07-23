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Назван новый главный тренер сборной России по футболу

Георгий Самсонов
Валерий Карпин

Валерий Карпин

© Сергей Савостьянов/ТАСС

Валерий Карпин стал новым главным тренером сборной России по футболу.

В ближайшее время он подпишет контракт.

Как сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС), контракт с Карпиным будет действовать до 31 декабря 2021 года — с возможностью дальнейшего продления соглашения.

При этом он будет совмещать работу в сборной и клубе «Ростов» в течение ближайшего полугода.

За свою карьеру футболиста Карпин успел поиграть как в СССР и России, так и в Испании (с 1994 по 2005 год).

На посту главного тренера он работал в московском «Спартаке», испанской «Мальорке», «Торпедо» Армавир и в «Ростове».

Валерий Карпин © Алексей Смышляев/Интерпресс/ТАСС

Валерий Карпин © Алексей Смышляев/Интерпресс/ТАСС

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз (РФС) предлагал возглавить сборную России Сергею Семаку, Валерию Карпину и Леониду Слуцкому. На тот момент все трое отказались от предложения.

В марте 2014 года Карпин заявил, что российскую сборную он сможет возглавить лет через десять.

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