Россельхознадзор наложил запрет на ввоз томатов из Белоруссии из-за вируса

С 26 июля Россельхознадзор вводит временные ограничения на ввоз белорусской компанией «Дорорс» свежих томатов.

Дело в том, что в этих овощах обнаружен вирус мозаики пепино (Pepino mosaic virus).

«Выявлено 12 случаев обнаружения карантинного для стран-членов ЕАЭС объекта», — сообщается на сайте ведомства.

Ограничения вводятся в целях сохранения фитосанитарного благополучия и предотвращения распространения карантинного объекта на территории РФ, говорится в сообщении.

Данная мера будет действовать до тех пор, пока белорусская сторона не проведет расследование по данному факту и не предоставит Россельхознадзору информацию о проведенных мероприятиях.

Уточняется, что вирус был обнаружен при проведении карантинного фитосанитарного контроля свежих томатов, поступивших в Россию из Белоруссии. Продукция сопровождалась фитосанитарными сертификатами, которые были выданы главной госинспекцией Белоруссии по семеноводству, карантину и защите растений.

Как отмечает «РИА Новости», с 7 июля 2021 года вирус коричневой морщинистости плодов томата и вирус мозаики пепино внесены в перечень карантинных объектов для РФ и всех стран ЕАЭС.

Ранее сообщалось, что владелец питомника восточно-европейских овчарок «Северная застава» Наталья Ильина осудила ограничения на импорт кормов для домашних животных из Польши и ряда других стран, введенное Россельхознадзором. По мнению Ильиной, политика ведомства ставит под удар животных, которым в силу проблем со здоровьем требуются специализированные ветеринарные корма — многие из них не производятся в России.