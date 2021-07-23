Эксперты: «Новые люди» могут получить госфинансирование после выборов в ГД

Партия «Новые люди», основанная бизнесменом Алексеем Нечаевым, достигла первого промежуточного успеха в ходе избирательной гонки в Госдуму. К такому выводу пришли эксперты ассоциации «Независимый общественный мониторинг», изучив данные социологического опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Сейчас рейтинг «Новых людей» составляет 3%. По мнению политологов, такой результат свидетельствует о реальных шансах партии на получение государственного финансирования.

3% - это достаточно серьезный показатель, который позволяет говорить о партии как о значимом игроке. Такой результат на выборах дает право на получение государственного финансирования. И, пожалуй, это тот рубеж, с которого партию начинает видеть и оценивать массовый, а не только нишевой избиратель, — заявил доктор педагогических наук, профессор Михаил Полянский.

Политолог Виталий Гаскин считает, что партия «Новые люди» пришлась по вкусу избирателям с либеральными взглядами, которые устали от политического однообразия.

«На стороне партии — те, чьи позиции в сегодняшнем парламенте представлены достаточно слабо. Это люди, не слишком удовлетворенные экономической политикой государства, но вместе с тем не желающие радикальных политических перемен», — пояснил эксперт.

Он отметил, что раньше на либералов делали ставку такие политические силы, как «Яблоко» и Партия Роста, однако у них ничего не получилось.

«Новым людям», судя по всему, удалось в отличие от того же «Яблока» консолидировать эту электоральную группу, начав действовать с самых низов с муниципального уровня и показав, что у них действительно есть и новые лица, и новые идеи, — заключил Гаскин.

Впрочем, говорить о том, что партия «Новые люди» сможет пройти в Госдуму, пока не приходится. Опрос ФОМ показал, что шансы на преодоление думского барьера пока есть только у четырех действующих парламентских партий. Это «Единая Россия», чей рейтинг составляет 45%, КПРФ с рейтингом 17%, ЛДПР — 16%, а также «Справедливая Россия — За правду» — 10%.