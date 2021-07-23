Антитела верблюдов используют в ОАЭ для создания препарата против COVID-19

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) ученые приступили к изучению антител верблюдов, которые они собираются использовать при создании лекарства от коронавируса.

Как рассказал один из исследователей Ульрих Вернер, верблюдов иммунизировали верблюдов мертвым вирусом, в результате чего они выработали антитела против COVID-19.

По его словам, верблюды лучше остальных животных производят антитела, поскольку у них самый сильный иммунитет.

Вернер надеется на то, что на основе этих антител удастся создать препарат для лечения тяжелых последствий коронавируса у людей, сообщает National.

Ученым уже удалось разработать тест-систему, которая позволит выявлять у животных антитела к COVID-19. С их помощью планируется исследовать специфику распространения коронавируса среди животных.

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Для опытов уже отобраны более 500 образцов крови 18 различных видов животных. Исследование начнется на следующей неделе и займет около двух недель, пишет издание.

Ранее сообщалось, что первая в мире вакцина от коронавируса для животных была зарегистрирована в России в конце марта. Препарат получил название «Карнивак-Ков». Клинические испытания проходили на кошках, собаках, норках, лисах и других животных, рассказал заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Савенков.

