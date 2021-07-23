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Володин: наказание за телефонное мошенничество нужно ужесточить

Эдуард Футурье

© kremlin.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил ужесточить уголовное наказание за телефонное мошенничество, а также за интернет-мошенничество. Сейчас за подобные деяния суды назначают до пяти лет лишения свободы. Володин считает, что этого недостаточно.

Личные сведения граждан по-прежнему попадают к преступникам из-за утечек баз данных, недобросовестных операторов, халатности или злого умысла сотрудников, имеющих к ним доступ. Поэтому нужно внести изменения, выделяющие телефонное мошенничество и мошенничество с использованием интернета в отдельный, более тяжелый состав. Кроме того, нести ответственность должен каждый причастный к преступной схеме. Сегодня этого нет. А в ряде случаев убытки пострадавших людей должны покрывать банки. Вопрос необходимо рассмотреть после выборов осенью в числе приоритетных, — пояснил политик.

По словам Вячеслава Володина, за последние полтора года количество преступлений, совершенных интернет- и телефонными мошенниками, выросло почти в два раза. В 2020 году аферисты похитили около 150 миллиардов рублей — сумма, сопоставимая с годовым бюджетом Ставропольского края, пишет политик в своем Telegram-канале.

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