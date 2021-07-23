Индексация пенсий работающим пенсионерам войдет в программу «Единой России»
- 23 июля 2021, 13:13
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
Андрей Турчак.
Вопрос индексации пенсий военным и работающим пенсионерам станет частью народной программы «Единой России», с которой партия пойдет на выборы в Госдуму. Об этом сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
«По индексации пенсий ветеранам военной службы — думаю, что первым темпом мы добьемся этого. А дальше будем предусматривать, чтобы, может, не на предстоящий налоговый год, а на 2022—2023 годы эта проблема была решена, по крайней мере, по некоторым категориям работающих пенсионеров», — пояснил он.
По словам Турчака, к индексации пенсий необходимо «двигаться поступательно», чтобы пенсионная система сохранила бюджетный баланс.
«Мы с правительством, естественно, эту тему отработаем, в рабочей группе по этому вопросу у нас представители Министерства труда и социальной защиты», — отметил Андрей Турчак.
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