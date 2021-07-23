На Алтае до конца 2022 года газифицируют 4 тысячи домовладений

В Республике Алтай до конца 2022 года догазифицируют четыре тысячи домовладений, заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.



В пятницу, 23 июля, он принял участие в пуске газа в микрорайоне № 24 Горно-Алтайска. До этого микрорайон обслуживали угольные котельные.

Турчак отметил, что газ — экологически чистое топливо. «Для Горно-Алтайска это особенно важно, это уникальная природная территория. Закрытие любой, даже одной, а в данном случае трех угольных котельных — это большое и очень важное дело», — сказал секретарь Генсовета ЕР.

Программа социальной газификации частных домовладений была принята по инициативе «Единой России». Благодаря данной программе граждан подключают к газу бесплатно. Сейчас депутаты-единороссы вместе с региональными властями работают над тем, чтобы малоимущие граждане, пенсионеры, многодетные семьи и ветераны смогли получить базовый набор газового оборудования со значительной скидкой или вообще даром.

«Котел, счетчики, газоанализаторы, внутренняя разводка, плита — это все предполагается компенсировать. Для каких-то категорий 50%, для каких-то 75%, а для каких-то эти внутренние работы будут вообще бесплатно», — заключил Андрей Турчак.