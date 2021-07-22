Минздрав РФ предупредил о самых частых осложнениях после коронавируса

В рамках постковидного синдрома у 20-30% переболевших COVID-19 могут возникать тромбозы, предупреждает Минздрав РФ в памятке по профилактике осложнений после перенесенного коронавируса.

По частоте развития наиболее серьезных осложнений тромбозы находятся на первом месте, а далее следуют одышка (31,7%), кашель (13,5%), жалобы на боль в груди и тахикардию (12,7%).

Проявление других симптомов встречается реже.

В документе отмечается, что с 1 июля в России стартовала углубленная диспансеризация, которая направлена на своевременное выявление последствий коронавируса и предотвращение развития осложнений.

Как сообщает «РИА Новости», пройти соответствующее медицинское обследование можно в поликлинике по месту прикрепления. При себе достаточно иметь паспорт и полис.

Постковидный синдром. © Игорь Ставцев / Коллаж / Ridus.ru

Ранее «Ридус» писал, что после перенесенного COVID-19 человек может столкнуться с резким набором веса. Причиной может стать как прием гормональных препаратов во время лечения, так и последствия инфекции. Так, коронавирус способен спровоцировать саркопению (значительную потерю мышечной массы тела) или подострый тиреоидит (воспаление щитовидной железы). Об этом рассказал эндокринолог Юрий Потешкин.

При этом, согласно статистическим данным, постковидный синдром не зависит от тяжести болезни.

