найти ×
   
  • USD -0.80
    73.69
  • EUR -0.68
    86.92
СохранитьСохранено0
×

-102639

Минздрав РФ предупредил о самых частых осложнениях после коронавируса

Георгий Самсонов
Медицинский работник и пациент в красной зоне ковидного госпиталя Ростовской больницы.

Медицинский работник и пациент в красной зоне ковидного госпиталя Ростовской больницы.

© Эрик Романенко / ТАСС

В рамках постковидного синдрома у 20-30% переболевших COVID-19 могут возникать тромбозы, предупреждает Минздрав РФ в памятке по профилактике осложнений после перенесенного коронавируса.

По частоте развития наиболее серьезных осложнений тромбозы находятся на первом месте, а далее следуют одышка (31,7%), кашель (13,5%), жалобы на боль в груди и тахикардию (12,7%).

Проявление других симптомов встречается реже.

В документе отмечается, что с 1 июля в России стартовала углубленная диспансеризация, которая направлена на своевременное выявление последствий коронавируса и предотвращение развития осложнений.

Как сообщает «РИА Новости», пройти соответствующее медицинское обследование можно в поликлинике по месту прикрепления. При себе достаточно иметь паспорт и полис.

Постковидный синдром © Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus.ru

Постковидный синдром. © Игорь Ставцев / Коллаж / Ridus.ru

Ранее «Ридус» писал, что после перенесенного COVID-19 человек может столкнуться с резким набором веса. Причиной может стать как прием гормональных препаратов во время лечения, так и последствия инфекции. Так, коронавирус способен спровоцировать саркопению (значительную потерю мышечной массы тела) или подострый тиреоидит (воспаление щитовидной железы). Об этом рассказал эндокринолог Юрий Потешкин.

При этом, согласно статистическим данным, постковидный синдром не зависит от тяжести болезни.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Здоровье
«Синкопе»: о чем говорит обморок и как его избежать
106155читать позжечитаю позже
Здоровье
Иммунолог: COVID-19 может «ударить» по слуху и зрению
-1013708читать позжечитаю позже

главное


Животные
«Хочу всегда быть рядом»: кот заменил ребенку плюшевого мишку

Малыш оказался не против этого.

35016783читать позжечитаю позже

Юмор
«Будущий Ньютон»: как брат упал на голову котенку вместо яблока01 апреля

Ждут ли его великие открытия?

13021820читать позжечитаю позже