Под Анапой заснувший за рулем водитель сбил на тротуаре шесть человек

В поселке Сукко под Анапой водитель Toyota RAV4 выехал на тротуар и сбил шесть прохожих.

Среди пострадавших — трое детей и трое взрослых. Они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Предположительно, водитель кроссовера заснул за рулем, сообщает прокуратура Краснодарского края. По словам самого мужчины, он потерял сознание.

«На место происшествия выехал межрайонный прокурор Александр Фоменко», — приводит сообщение «РИА Новости».

В Сети опубликовано видео, запечатлевшее аварию.

По данным «РЕН ТВ», пострадала целая семья из Владимирской области — 30-летняя женщина, 38-летний мужчина, а также мальчики трех и восьми лет. Кроме того, травмированы жители Саратова — 69-летний мужчина и девятилетняя девочка.

Как сообщает телеканал, автомобилем управлял 66-летний житель Анапы.

Напомним, днем 16 июля на улице Авиаторов на западе Москвы управлявшая «Маздой» 18-летняя Валерия Башкирова сбила детей в возрасте девяти месяцев, четырех и пяти лет, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с двумя взрослыми. В результате пятилетний мальчик, получивший перелом основания черепа, умер в больнице в ночь на 17 июля, а в субботу вечером стало известно о смерти второго ребенка — четырехлетнего мальчика, у которого был перелом голени, сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма.