Режиссер церемонии открытия Олимпиады в Токио оказался в центре скандала

Японский комик Кентаро Кобаяси, выступивший в качестве режиссера церемонии Олимпийских игр в Токио, оказался в центре скандала в связи с его «антисемитскими» высказываниями 23-летней давности.

В одном из своих выступлений он предложил «поиграть в Холокост», сообщает Kyodo.

В результате Кобаяси отстранили от должности режиссера торжественного мероприятия.

Сразу после объявления о его отставке глава оргкомитета Олимпиады Сэйко Хасимото заявила, что сейчас пересматривается вся церемония открытия и обсуждаются дальнейшие действия.

По данным агентства, японская сторона и МОК обсуждали вопрос, проводить ли церемонию открытия Игр или нет. Детально изучив сценарий, организаторы убедились в том, что ни одна из частей церемонии не была поставлена только одним Кобаяси. Поэтому было решено ничего не менять и следовать ранее намеченному плану.

Ожидается, что в связи с введенными антиковидными ограничениями на церемонии будут присутствовать не более 950 гостей.

Олимпиада пройдет при пустых трибунах © Rodrigo Reyes Marin/ZUMA Wire/ТАСС

Напомним, из-за ухудшения эпидемической ситуации в Токио был введен режим ЧС с 12 июля до 22 августа.

Ранее сообщалось, что среди участников Олимпиады, включая спортсменов и персонал, уже выявлено около 100 случаев COVID-19.

Олимпийские и параолимпийские игры должны были стартовать 24 июля и закончиться 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса соревнования перенесли на год. Теперь они пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года без участия иностранных болельщиков.