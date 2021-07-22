Режиссер церемонии открытия Олимпиады в Токио оказался в центре скандала
- 22 июля 2021, 16:16
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Пешеходы проходят мимо экрана с репортажем о Кентаро Кобаяси
Японский комик Кентаро Кобаяси, выступивший в качестве режиссера церемонии Олимпийских игр в Токио, оказался в центре скандала в связи с его «антисемитскими» высказываниями 23-летней давности.
В одном из своих выступлений он предложил «поиграть в Холокост», сообщает Kyodo.
В результате Кобаяси отстранили от должности режиссера торжественного мероприятия.
Сразу после объявления о его отставке глава оргкомитета Олимпиады Сэйко Хасимото заявила, что сейчас пересматривается вся церемония открытия и обсуждаются дальнейшие действия.
По данным агентства, японская сторона и МОК обсуждали вопрос, проводить ли церемонию открытия Игр или нет. Детально изучив сценарий, организаторы убедились в том, что ни одна из частей церемонии не была поставлена только одним Кобаяси. Поэтому было решено ничего не менять и следовать ранее намеченному плану.
Ожидается, что в связи с введенными антиковидными ограничениями на церемонии будут присутствовать не более 950 гостей.
Напомним, из-за ухудшения эпидемической ситуации в Токио был введен режим ЧС с 12 июля до 22 августа.
Ранее сообщалось, что среди участников Олимпиады, включая спортсменов и персонал, уже выявлено около 100 случаев COVID-19.
Олимпийские и параолимпийские игры должны были стартовать 24 июля и закончиться 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса соревнования перенесли на год. Теперь они пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года без участия иностранных болельщиков.
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