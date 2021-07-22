«Держит руку на пульсе»: эксперты оценили выступление Путина перед кабмином

Президент России Владимир Путин продемонстрировал максимальную погружённость во все вопросы, которые волнуют сейчас граждан. Об этом в интервью ridus.ru заявила заместитель председателя комитета по социальной политике Совета Федерации, член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Татьяна Кусайко, комментируя итоги совещания главы государства с членами правительства и губернаторами.

«Особенно я бы хотела отметить вопросы сохранения здоровья граждан в непростой период распространения коронавирусной инфекции. Путин призвал ускорить вакцинацию граждан, но в то же время сказал, что навязывать прививки нельзя. Действовать, полагает наш президент, необходимо методами убеждения, приводя в качестве аргументов доводы профессионалов. И здесь я с ним абсолютно согласна. Население должно доверять в первую очередь медицинским работникам», — рассказала сенатор.

Кусайко считает, что главы регионов России обязаны брать пример с Владимира Путина: «За жизнедеятельность субъектов РФ отвечают исключительно губернаторы. Они должны так же, как президент, быть погруженными во все проблемы вверенных им регионов и быстро реагировать на те или иные ситуации».

Владимир Путин дал ясно понять, что все важные вопросы, касающиеся социально-экономического положения в России, находятся под его личным контролем. Он всегда держит руку на пульсе. Все решения кабмина по самым резонансным проблемам принимаются лишь после согласования с президентом. Какие-то из них он одобряет, какие-то отклоняет… Таким образом, если глава государства сказал, например, что цены на продукты необходимо снизить, значит, продукты действительно станут дешевле. Не думаю, что в правительстве кто-то посмеет ослушаться Путина, — добавил профессор Финансового университета при Правительстве РФ Олег Матвейчев.

Напомним, 21 июля президент Владимир Путин провел очередное совещание с правительством РФ. Глава государства затронул проблемы, которые касаются борьбы с коронавирусом, лесными пожарами и ростом цен на продукты питания.

В частности, Путин призвал увеличить темпы вакцинации россиян от коронавируса. При этом он отметил, что «навязывать прививки нельзя». Людей, по мнению президента, следует убеждать в их необходимости.

«Конечно, идет большая работа по информированию населения, но все-таки жизнь показывает, что этой информированности недостаточно. Как это ни странно, тем не менее это так», — заявил глава государства.

Он напомнил о праве регионов вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан в случае резкого ухудшения эпидемической обстановки, но одновременно потребовал от властей субъектов РФ следить за соблюдением прав тех, кто по состоянию здоровья не может прививаться.

Не менее острой является ситуация с увеличением цен на базовые продукты питания. Речь идет о так называемом «борщовом наборе»: луке, капусте, моркови, картофеле и свекле.



«Нужно активнее мониторить ситуацию в торговых сетях, а еще создавать условия для прямого доступа сельхозпроизводителей до торговых точек, до торговых мест», — подчеркнул Владимир Путин.

Природные пожары, которые бушуют в Якутии, Карелии и Челябинской области, тоже в центре внимания президента. Путин констатировал, что ряд регионов все-таки сумели быстро отреагировать на начало пожаров и ликвидировать большую часть возгораний.

Но не везде это удалось сделать, во всяком случае так, как хотелось бы, в том числе из-за сложностей, связанных с лесными ландшафтами, трудной доступностью, удалённостью этих мест, где разбушевались пожар и огонь, — сказал глава государства.

Путин предложил регионам с низкой плотностью населения и с большой площадью лесов передать полномочия в области «лесных отношений» на федеральный уровень. Он поручил правительству «подумать на этот счет и высказать мнение».

Пандемия коронавируса больно ударила по экономике регионов. В связи с этим президент поинтересовался у министра труда и социальной защиты Антона Котякова, как обстоят дела с выплатами для семей, воспитывающих детей школьного возраста.

«Уже поступило свыше 11 миллионов заявлений на выплаты от семей, где есть школьники. Размер выплаты составляет десять тысяч рублей на одного ребенка. 99,6% заявлений поступили в электронном виде, и только 45 тысяч заявлений поданы в клиентские службы Пенсионного фонда. Сервис предзаполнения заявлений существенно снизил процент ошибок и, соответственно, количество отказов в выплате. Оно составило менее одного процента», — доложил Котяков.