В Рослесхозе разъяснили ситуацию с лесными пожарами в Якутии

Ситуация с лесными пожарами довольно тяжелая, но власти делают все, чтобы стабилизировать обстановку. Об этом рассказал заместить руководителя Рослесхоза Александр Агафонов.

«К сожалению, погодный прогноз не самый благоприятный, но вместе с тем удар держим», — заверил Агафонов.

Он отметил, что за последние 150 лет такой жаркой и засушливой погоды в Якутии не наблюдалось. По словам Агафонова, с конца апреля «осадки практически не выпадали». При этом, согласно данным региональных властей, в 2021 году благодаря своевременному усилению республиканской группировки профильных ведомств пожарами охвачено значительно меньше лесных территорий, чем в прошлом году. С начала весны 2021 года в Якутии зафиксировано 1119 лесных пожаров. В прошлом году их было 1348.

Когда говорят, что площадь пожара составляет несколько тысяч гектаров, люди думают, что всё это пространство одномоментно полыхает. Во-первых, не полыхает, а горит, у нас не война. А во-вторых, во время лесного пожара огонь идет по кромке, внутри этой кромки лес не горит. Есть методика тушения ландшафтных пожаров. Разработана отечественными учеными, которые высчитывают горящую кромку, — подчеркнул Агафонов.

Заместитель руководителя Рослесхоза добавил, что площадь, пройденная огнем, не равна площади погибшего леса. Ущерб от пожара высчитывается уже после тушения и обследования места возгорания.

«Если брать весенние пожары, то площадь погибшего леса равняется менее чем 10% от общей площади возгорания. Пожары, как правило, низовые, низкой интенсивности, а лес гибнет только в случае верхового пожара. Внутри пожара остаются достаточно большие участки леса, на которые огонь не заходит», — заключил Агафонов.

Напомним, по поручению президента России Владимира Путина к тушению пожаров в Якутии привлечены почти 700 бойцов федерального резерва по линии Авиалесоохраны и авиация Минобороны России. Кроме того, сформирована большая авиационная группировка МЧС РФ.



Сейчас в Якутии действуют 208 природных пожаров, общая площадь, пройденная огнем, составляет 1 519 431,2 гектара.

