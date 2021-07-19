В Австрии у американских дипломатов обнаружили «гаванский синдром»

С начала этого года у работающих в Австрии американских дипломатов зарегистрировали около 20 случаев «гаванского синдрома».

Это заболевание характеризуется головной болью, головокружением и низкой концентрацией внимания.

«Небольшую группу сотрудников, у которых выявили эту проблему, пришлось эвакуировать из Вены, и теперь они получают медицинскую помощь в США», — сообщает CNN со ссылкой на источники.

В Госдепе США уже сформировали группу медицинских экспертов, которые будут реагировать на подобные случаи. Кроме того, было решено создать межведомственный инструмент, с помощью которого можно стандартизировать и производить оценку подобных ситуаций в разных учреждениях.

Газета The New Yorker, ставшая первым изданием, сообщившим о том, что американские дипломаты в Вене страдают от таинственного недуга, отмечает, что «точная причина заболеваний, которые в США официально называют аномальными или необъяснимыми нарушениями здоровья, остается неизвестной».

Как пишет газета, директор ЦРУ Уильям Бернс лично контактировал с сотрудниками, подвергшимся этому заболеванию, и называл их состояния «атаками».

«Гаванский синдром» получил свое название в честь кубинской столицы, где сотрудники ЦРУ и Госдепа впервые пожаловались на необычные симптомы в 2016 и 2017 годах. В частности, они страдали слуховыми галлюцинациями, ощущали давление в голове и испытывали проблемы со зрением.

По результатам обследования этих сотрудников, проведенного в университете Пенсильвании, не было обнаружено признаков физического воздействия на организм пациентов.

Некоторые эксперты увидели причину недомоганий в воздействии радиоволн, происхождение и природа которых западным спецслужбам неизвестна.

Как сообщал «Ридус», в 2017 году с Кубы были вывезены некоторые американские дипломаты и их семьи после того, как сотрудники посольства США заявили об «акустической атаке», в результате которой у части из них возникли нарушения слуха. По прошествии целого года исследований Госдеп и федеральные следователи пришли к выводу, что причиненный 24 дипломатам и членам их семей ущерб связан с «травмой от неприродного источника», однако точно установить ее происхождение не удалось.

В апреле 2018 года в связи с постоянными жалобами на состояние здоровья семьи сотрудников канадского посольства на Кубе было решено вывезти на родину.

