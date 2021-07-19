Чернышенко назвал срок запуска в РФ сетей 5G на российском оборудовании

Через три года планируется запустить в российских городах-миллионниках сети 5G на отечественном оборудовании.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил об этом в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он отметил, что над выполнением этой задачи активно работает «Ростех».

По словам замглавы правительства, в настоящее время с Минстроем проводится работа, чтобы при строительстве многоквартирных домов в обязательном порядке обеспечивалось их подключение к интернету.

Чернышенко обратил внимание на то, что поскольку Россия — самая большая в мире страна, существуют территории с низкой плотностью населения, куда невозможно или очень дорого дотянуть оптоволокно.

Сотовая вышка © pixabay.com

«Для этих территорий через три года в качестве новой инициативы будут запущены четыре космических аппарата обеспечения интернета на территории Арктики и Северного морского пути», — цитирует его kp.ru.

Напомним, первую в России сеть пятого поколения 5G запустил оператор МТС в Москве в марте 2021 года. 30 мая директор по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василий Бровко заявил, что пилотные зоны 5G, обеспечиваемые отечественными компаниями, могут появиться в стране уже в 2023 году.

Главные отличия 5G от сетей четвертого поколения — высокая скорость, малое время задержки и устойчивость к перегрузке.