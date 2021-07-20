Как Роскомнадзор может наказать Google за блокировку передачи Пушкова

Роскомнадзор потребовал от компании Google LLC снять все органичения с YouTube-канала члена Совета Федерации РФ Алексея Пушкова. Речь идет о блокировке видеохостингом выпуска авторской программы сенатора «Посткриптум», который был посвящен проблемам полового воспитания детей в странах Запада и защите традиционных семейных ценностей.

В Роскомнадзоре отметили, что «подобные действия администрации Google LLC нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и являются актом цензуры, а также вступают в противоречие с действующими положениями Конституции и законов России».

«YouTube чаще других иностранных сервисов ограничивает доступ к материалам российских СМИ. Всего выявлено около 30 случаев цензуры российских изданий и информационных ресурсов, среди которых Russia Today, „Россия 24“, НТВ, ТВЦ, „ВЗГЛЯД“ и иные российские СМИ», — указано в обращении ведомства к Google.

В то же время видеохостинг считается лидером по количеству неудаленных экстремистских, «пронаркотических» и прочих социально опасных материалов, напомнили в РКН.

Роскомнадзор направил администрации компании Google LLC более 24 тысяч требований удалить размещенный на видеохостинге запрещенный контент. По результатам мониторинга администрацией видеохостинга не удалено около 5 тысяч запрещенных материалов. Кроме того, администрация YouTube игнорирует требования ведомства о необходимости удаления материалов, содержащих фейки, в том числе о коронавирусе. По данной тематике неудаленными остаются 9 материалов, — констатирует РКН.

«Действия Роскомнадзора совершенно оправданы. Ведь блокировка передачи Пушкова — очередной пример корпоративной цензуры со стороны сервиса YouTube. А в России цифровая цензура, как известно, находится под запретом. Примеров корпоративной цензуры со стороны зарубежных IT-гигантов критически много. Политика того же YouTube затрагивает уже не отдельных пользователей, а все русскоязычное сообщество видеохостинга. В общем, мы имеем дело с последовательными и целенаправленными действиями, направленными на подавление свободы слова. При этом дискриминация контента, пропагандирующего традиционные ценности, и продвижение повестки ЛГБТ, все это, к сожалению, характерно для западных платформ. Бездействовать в такой ситуации ни в коем разе нельзя. Возможно, Роскомнадзору придется ввести против YouTube санкции, аналогичные с мерами, принятыми не так давно в отношении компании Twitter», — прокомментировала член Общественной палаты РФ, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

