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ФМБА приступило к испытаниям собственной вакцины от COVID-19

Георгий Самсонов
Пробирки перед биохимическим анализом

Пробирки перед биохимическим анализом

© Валерий Шарифулин/ТАСС

В Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) начались клинические исследования созданной им вакцины от COVID-19.

Минздрав РФ дал официальное разрешение на проведение клинических исследований I и II фазы субъединичной рекобинантной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2.

В агентстве сообщили, что в июне 2021 года успешно завершились доклинические исследования вакцинного препарата, в результате которых были доказаны его безопасность, иммуногенность и протективность.

«Клинические исследования будут проводиться с 19 июля 2021 года», — рассказали «РИА Новости» в пресс-службе ФМБА.

Участие в испытаниях примут 200 человек в возрасте от 18 до 60 лет.

Вакцина © pexels.com

Вакцина © pexels.com

Вакцину разработал Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА на новой технологической платформе. Она нацелена, прежде всего, на развитие клеточного иммунитета. В качестве мишени вакцина использует консервативные белки вируса, наименее подверженные мутациям.

Ранее в ФМБА рассказали о новом препарате от коронавируса «Мир-19», который будет эффективен в первые два-три дня после инфицирования. Средство актуально для известных штаммов от Covid-19, в том числе для индийского и британского.

«Мир-19» будет абсолютно безопасным для пациентов и не будет влиять на геном человека. Препарат уже протестировали на подопытных животных и выявили, что после его принятия концентрация вируса в организме снижается в десять тысяч раз.

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