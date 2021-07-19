В школах Подмосковья отменили бумажные справки от врача
- 19 июля 2021, 17:57
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Школа
В подмосковных школах с 1 сентября больше не будут требовать бумажные справки о пропуске занятий по болезни.
Цифровизация позволит учителям автоматически получать все сведения из поликлиник.
Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина, информация о заболевших учениках будет поступать в школы в автоматическом режиме.
«У ребенка будет проставлен пропуск по уважительной причине — по болезни», — цитирует ее «360».
По словам Каклюгиной, такое нововведение облегчит работу и педагогам, ведь они смогут оперативно узнавать, что школьник не пришел на урок по уважительной причине.
Таким образом, справки больше не будут выдаваться на руки учащимся.
Каклюгина также объяснила, что если ребенок заболел и обратился к врачу, родители могут не сообщать об этом в школу, поскольку все данные об отсутствии по болезни появятся на «Школьном портале». Они обновляются каждые 15−30 минут.
При этом следует иметь в виду, что справка не потребуется только в том случае, если школьник обратился в областную государственную поликлинику, приводит слова Каклюгиной телеканал.
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