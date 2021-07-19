В школах Подмосковья отменили бумажные справки от врача

В подмосковных школах с 1 сентября больше не будут требовать бумажные справки о пропуске занятий по болезни.

Цифровизация позволит учителям автоматически получать все сведения из поликлиник.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина, информация о заболевших учениках будет поступать в школы в автоматическом режиме.

«У ребенка будет проставлен пропуск по уважительной причине — по болезни», — цитирует ее «360».

По словам Каклюгиной, такое нововведение облегчит работу и педагогам, ведь они смогут оперативно узнавать, что школьник не пришел на урок по уважительной причине.

Цифровизация вытеснит бумажные справки © visualhunt.com

Таким образом, справки больше не будут выдаваться на руки учащимся.

Каклюгина также объяснила, что если ребенок заболел и обратился к врачу, родители могут не сообщать об этом в школу, поскольку все данные об отсутствии по болезни появятся на «Школьном портале». Они обновляются каждые 15−30 минут.

При этом следует иметь в виду, что справка не потребуется только в том случае, если школьник обратился в областную государственную поликлинику, приводит слова Каклюгиной телеканал.

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