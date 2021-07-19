Сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин предложил лидеру КПРФ Геннадию Зюганову создать коалицию в новом созыве Госдумы. Коммунисты и эсеры, считает политик, смогут «сформировать сильную фракцию, которая будет способна взять власть».

Прилепин отметил, что представители КПРФ так же, как и члены «Справедливой России», выступают за отмену пенсионной реформы и «возвращение недр народу», а еще «последовательно продвигают политическое наследие Ленина-Сталина».

Да, сейчас на предстоящих парламентских выборах мы с вами идем разными партийными колоннами. И в этом ничего страшного нет. Этот избирательный цикл не первый и не последний. Но данная ситуация, тем не менее, не должна восприниматься как политическая норма, — цитирует выдержку из письма Захара Прилепина Зюганову ТАСС.

В КПРФ назвали письмо господина Прилепила «предвыборным пиаром» и «попыткой хоть как-то вползти в нижнюю палату парламента». Впрочем, коммунисты готовы обсудить предложение сопредседателя «Справедливой России» на заседании ЦК партии, заявил первый зампредседателя КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин.

Объединение эсеров и коммунистов вполне вероятно, но лишь в том случае, если из руководства КПРФ «уйдут коммерсанты во главе с Геннадием Зюгановым». Такое мнение высказал в интервью Ridus.ru политтехнолог Олег Матвейчев.

«Прилепин выступает с идеей объединения всех существующих в России левых сил. „Справедливая Россия“ и „Патриоты России“ на этот призыв откликнулись, в результате чего возникла партия „Справедливая Россия — За правду“, а вот КПРФ и Зюганов предпочитают не обращать никакого внимания на инициативу Прилепина. Есть подозрения, что Геннадий Зюганов — первый, кто заинтересован в расколе левых патриотических сил. Он хочет быть единственным и незаменимым хозяином партии, чтобы и дальше продавать олигархам свое покровительство и места в предвыборных списках», — подчеркнул эксперт.