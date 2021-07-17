найти ×
   
  • USD -0.05
    74.17
  • EUR -0.26
    87.57
СохранитьСохранено0
×

-206147

Экс-депутат Рады предсказал Украине скорый распад

Георгий Самсонов
Беспорядки в Киеве

Беспорядки в Киеве

© ИТАР-ТАСС/ Евгений Малолетка

В настоящее время Украина переживает серьезный кризис, в результате чего к осени люди могут выйти на улицы.

В этом случае страну ожидает распад, сообщил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.

В эфире телеканала «Наш» он отметил, что сейчас Украина испытывает колоссальные проблемы в таких сферах, как бюджетообразование, медицина и образование.

Мураев также напомнил, что надвигается «сумасшедший кризис в энергетике». Вину за происходящее в стране бывший депутат возлагает на правящую партию «Слуга народа» во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По прогнозам политика, через несколько месяцев украинцы начнут протестовать.

«Если осенью это выплеснется на улицу, все наши соседи вложат сюда и деньги, и средства, чтобы проект „Украина“ закончился», — цитирует Мураева «360».

Он подчеркнул, что распад Украины будет на руку всем ее соседям. «Свои территории хотят Польша, хочет Венгрия, хотят румыны, хотят русские», — пояснил экс-депутат.

Ранее Мураев уже предрекал Украине судьбу Югославии. По его мнению, страна может разделиться сразу на четыре части.

Как писал «Ридус», украинский историк и археолог, академик НАН Украины Петр Толочко выразил свою уверенность в том, что Украина скоро развалится. Он назвал противоестественной ситуацию, в которой украинцы отвергают «то глубинное, что их породило», отрываются от восточнославянского православного материка и «катятся» в западную Европу, где не смогут прижиться.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Экология
Будет ли на Земле новый ледниковый период: ученые нашли ключ к ответу
808747читать позжечитаю позже
Путешествия
«Давайте вместе»: японский миллиардер начал сбор команды для полета на Луну
0013028читать позжечитаю позже

главное


Юмор
«Будущий Ньютон»: как брат упал на голову котенку вместо яблока

Ждут ли его великие открытия?

12021820читать позжечитаю позже

Животные
Общество
Женщина спасла крошку-енота, и теперь он каждый день приходит к ней в гости15 июня

Енот давно живет в дикой природе, но каждый день приходит в дом, где он вырос.

55032989читать позжечитаю позже