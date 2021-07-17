Экс-депутат Рады предсказал Украине скорый распад

В настоящее время Украина переживает серьезный кризис, в результате чего к осени люди могут выйти на улицы.

В этом случае страну ожидает распад, сообщил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.

В эфире телеканала «Наш» он отметил, что сейчас Украина испытывает колоссальные проблемы в таких сферах, как бюджетообразование, медицина и образование.

Мураев также напомнил, что надвигается «сумасшедший кризис в энергетике». Вину за происходящее в стране бывший депутат возлагает на правящую партию «Слуга народа» во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По прогнозам политика, через несколько месяцев украинцы начнут протестовать.

«Если осенью это выплеснется на улицу, все наши соседи вложат сюда и деньги, и средства, чтобы проект „Украина“ закончился», — цитирует Мураева «360».

Он подчеркнул, что распад Украины будет на руку всем ее соседям. «Свои территории хотят Польша, хочет Венгрия, хотят румыны, хотят русские», — пояснил экс-депутат.

Ранее Мураев уже предрекал Украине судьбу Югославии. По его мнению, страна может разделиться сразу на четыре части.

Как писал «Ридус», украинский историк и археолог, академик НАН Украины Петр Толочко выразил свою уверенность в том, что Украина скоро развалится. Он назвал противоестественной ситуацию, в которой украинцы отвергают «то глубинное, что их породило», отрываются от восточнославянского православного материка и «катятся» в западную Европу, где не смогут прижиться.