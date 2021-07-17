Жириновский пригрозил антипрививочникам тюрьмой

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пообещал скорое введение в России жесткого наказания для россиян, отказавшихся проходить вакцинацию от коронавируса.

По его словам, уже осенью новый созыв Госдумы примет законы, которые позволят отправлять некоторых антипрививочников за решетку.

«Будет ужесточаться законодательство осенью. Новая Дума заработает, и внесут поправки в закон. Если человек, у которого обнаружен коронавирус, имел контакты с кем-то, и кто-то из этих людей заболел, — все, тюрьма, ибо вы заразили», — заявил Жириновский в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Как сообщает URA.RU, ранее Жириновский предложил ввести в России для граждан, которые отказываются делать прививку от COVID-19, тотальные ограничения, том числе не пускать их детей в школы и детсады. Лидер ЛДПР также считает, что люди, отказывающиеся от вакцинации, должны быть лишены права голосовать на выборах, а работодателям нужно отказывать им в приеме на работу.

Ранее «Ридус» писал о том, что почти 20% российских медиков не рекомендуют прививаться от COVID-19. Такие данные были получены по итогам опроса среднего и высшего медицинского персонала, который провели в рамках нового исследования сервиса «Актион Медицина».