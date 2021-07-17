Политолог заявил, что НАТО бессильно помочь Украине в случае войны с РФ

Даже после вступления в НАТО Украине вряд ли стоит надеяться на помощь Североатлантического альянса в случае войны с Россией.

Об этом заявил профессор политологии Рутгерского университета Александр Мотыль.

Он выразил мнение, что в Европе многие положительно относятся к России, и усомнился в том, что миролюбиво настроенные французы и немцы захотят защищать малоизвестную Украину в войне с русскими.

«Уровень жизни в Европе высокий, память о Второй мировой войне еще жива, склонность к согласию большая, а Украина далеко», — написал Мотыль в журнале «Український тиждень».

Политолог также отметил, что европейские армии неспособны на серьезную военную операцию, поскольку большинство из них находятся в плачевном состоянии. «Модернизация отсутствует, средств нет, как и военного опыта», — пояснил он.

По его словам, в Европе устарела транспортная сеть, поэтому для переброски войск и техники может понадобиться «несколько недель, а то и месяцев». Он также призвал не рассчитывать на помощь США, так как их армия находится за океаном.

Мотыль предположил, что натовские силы, скорее всего, не успеют добраться до Украины, если война с Россией будет короткой. Но даже если войска НАТО все-таки доберутся до места боевых действий, вряд ли они смогут быстро к ним присоединиться и сыграть положительную для Украины роль, добавил эксперт.

Эмблема НАТО © pixabay.com

Кроме того, политолог обратил внимание на пятую статью Североатлантического договора, которая обязывает членов альянса к взаимопомощи в случае нападения. Мотыль объяснил, что данное положение совсем не гарантирует применение вооруженных сил, так как каждый член НАТО имеет право самостоятельно решать, какие действия предпринять.

Он подчеркнул, что членство в НАТО для Украины — не панацея, а безопасность страны зависит только от нее самой. При этом Мотыль убежден, что Киеву все же следует присоединиться к альянсу, чтобы отдалиться от России и получать поддержку от Запада.

Ранее специальный представитель генсека альянса Джеймс Аппатурай заявил, что требование президента Украины Владимира Зеленского предоставить список реформ, необходимых для получения плана действий по членству в НАТО, является неуместным.

Между тем президент США Джо Байден считает, что Украина может стать участником альянса, если в стране искоренят коррупцию, глава Белого дома назвал это главным условием.