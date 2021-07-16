Собянин рассказал о темпах вакцинации в Москве

В сферах столичного образования и здравоохранения уровень вакцинации достиг 70%, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В эфире телеканала «Россия-1» он рассказал, что за полгода от COVID-19 привились около 1,6 миллиона москвичей.

Еще два миллиона прошедших вакцинацию граждан прибавились к ним за последний месяц.

По словам градоначальника, на многих предприятиях, особенно в области образования и здравоохранения, число привитых превысило 70%.

«Понятно, что это не вызвало никакого восторга, понятно, что это все сложно, но речь идет о жизни людей», — цитирует Собянина ФАН.

Вакцинация © Новиков Владимир / Агентство «Москва»

Ранее он предупредил предприятия, которые отказываются организовывать вакцинацию своих сотрудников, что именно эти компании пострадают в первую очередь, если не привьют от коронавируса 60% работников.

Мэр Москвы также заявил, что с понедельника, 19 июля, система QR-кодов для кафе и ресторанов будет необязательной. Он отметил, что система QR-кодов выполнила свою задачу, и поблагодарил всех жителей столицы и заведения общепита за поддержку антикоронавирусных мер.