Собянин рассказал о темпах вакцинации в Москве
- 16 июля 2021, 21:56
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Сергей Собянин
В сферах столичного образования и здравоохранения уровень вакцинации достиг 70%, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
В эфире телеканала «Россия-1» он рассказал, что за полгода от COVID-19 привились около 1,6 миллиона москвичей.
Еще два миллиона прошедших вакцинацию граждан прибавились к ним за последний месяц.
По словам градоначальника, на многих предприятиях, особенно в области образования и здравоохранения, число привитых превысило 70%.
«Понятно, что это не вызвало никакого восторга, понятно, что это все сложно, но речь идет о жизни людей», — цитирует Собянина ФАН.
Ранее он предупредил предприятия, которые отказываются организовывать вакцинацию своих сотрудников, что именно эти компании пострадают в первую очередь, если не привьют от коронавируса 60% работников.
Мэр Москвы также заявил, что с понедельника, 19 июля, система QR-кодов для кафе и ресторанов будет необязательной. Он отметил, что система QR-кодов выполнила свою задачу, и поблагодарил всех жителей столицы и заведения общепита за поддержку антикоронавирусных мер.
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