Перечислены поручения президента РФ по развитию сельских территорий
- 16 июля 2021, 20:14
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Владимир Путин
По итогам съезда «Единой России» президент РФ Владимир Путин дал правительству ряд поручений по развитию сельских территорий.
В частности, кабмину было поручено предусмотреть предоставление гражданам льготных кредитов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) и упростить порядок предоставления гражданам земельных участков для строительства индивидуальных жилых домов на сельских территориях.
Глава государства также поручил развивать транспортную и инженерную инфраструктуру в селах, отмечается на сайте ЕР.
Напомним, на съезде «Единой России», который прошел 19 июня, президент поручил партии взять на контроль реализацию программы развития ИЖС, упростить предоставление земельных участков, а также обеспечить подведение дорог и коммунальных сетей.
В свою очередь «Единая Россия» направила в правительство предложения по развитию ИЖС. Их цель — предоставить возможность переехать в качественное жилье по доступной цене более 23 млн российских семей, которые хотели бы жить в собственном доме.
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