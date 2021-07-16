Перечислены поручения президента РФ по развитию сельских территорий

По итогам съезда «Единой России» президент РФ Владимир Путин дал правительству ряд поручений по развитию сельских территорий.

В частности, кабмину было поручено предусмотреть предоставление гражданам льготных кредитов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) и упростить порядок предоставления гражданам земельных участков для строительства индивидуальных жилых домов на сельских территориях.

Глава государства также поручил развивать транспортную и инженерную инфраструктуру в селах, отмечается на сайте ЕР.

Напомним, на съезде «Единой России», который прошел 19 июня, президент поручил партии взять на контроль реализацию программы развития ИЖС, упростить предоставление земельных участков, а также обеспечить подведение дорог и коммунальных сетей.

В свою очередь «Единая Россия» направила в правительство предложения по развитию ИЖС. Их цель — предоставить возможность переехать в качественное жилье по доступной цене более 23 млн российских семей, которые хотели бы жить в собственном доме.