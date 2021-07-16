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Социологи выяснили, за какие партии готовы голосовать россияне на выборах

Эдуард Футурье

© Сергей Мальгавко / ТАСС

Социологи из Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснили, за какие партии готовы проголосовать россияне на предстоящих выборах в Госдуму. Исследование проводилось по двум методикам — поквартирный опрос и телефонный опрос.

Принять участие в голосовании намерены 36 процентов респондентов, опрошенных поквартирно, и 41 процент респондентов, опрошенных по телефону.

28 процентов опрошенных поквартирно хотят отдать голос за «Единую Россию», по 11 процентов — за КПРФ и ЛДПР, 6 процентов — за партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Остальные зарегистрированные партии в сумме получили бы голоса 12 процентов опрошенных.

Телефонный опрос дал похожие результаты: 28 процентов респондентов готовы проголосовать за «Единую Россию», 13 процентов — за КПРФ, 11 процентов — за ЛДПР, а 7 процентов — за партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Другие зарегистрированные партии в сумме получили бы голоса 15 процентов опрошенных.

Не стали бы участвовать в выборах 15% респондентов поквартирного опроса и 10% телефонного.

«Исследование, проведенное по двум разным методикам, позволяет максимально объективно оценить ситуацию. Поквартирные опросы, как правило, являются более точными. Поскольку, во-первых, они позволяют поговорить более развёрнуто, а во-вторых, людям в ходе исследования демонстрировали не только названия партий, но еще имена лидеров партийных списков. Избиратели могут прекрасно знать того же Захара Прилепина, но не знать, например, что он является одним из лидеров списка партии „Справедливая Россия — Патриоты — За правду“», — прокомментировал в интервью Ridus.ru

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