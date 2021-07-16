Эксперт оценил предложения «Единой России», касающиеся помощи инвалидам

«Единая Россия» выступила с рядом инициатив, касающихся помощи инвалидам. Эти предложения войдут в народную программу, с которой партия пойдет на выборы в Госдуму.

Во-первых, единороссы призвали исключить любой сбор справок на получение заключения об инвалидности. Как заявил первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в нижней палате Андрей Исаев, в дальнейшем «власти должны использовать цифровизацию в медико-социальной эспертизе».

Во-вторых, «Единая Россия» намерена обратиться в правительство с просьбой рассмотреть вопрос индексации пенсий для работающих инвалидов.

В-третьих, депутаты-единороссы планируют прописать в новом тексте законопроекта о занятости нормы помощи в трудоустройстве инвалидов. Работать над документом будет уже Госдума восьмого созыва.

«Отдельная тема — поддержка предприятий, общероссийских организаций инвалидов. Она недостаточна. Компенсационные выплаты, которые они получают, существенно отстают от реальной инфляции», — отметил Исаев.

В-четвертых, «Единая Россия» предлагает усовершенствовать программу предоставления инвалидам технических средств реабилитации (ТСР).

Сейчас ТСР подбирают по медицинским показаниям, но мы не берем в расчет, живет ли человек, например, в сельской местности. У меня недавно было обращение — человеку нужна электрическая коляска, потому что он живет в очень пересеченной местности. Но по медпоказаниям она ему не положена, а на другой он не может преодолеть те барьеры, которые существуют. Такую ситуацию необходимо исправить, — подчеркнул депутат Госдумы Михаил Терентьев.

Инициативы «Единой России» помогут людям с ограниченными возможностями здоровья «перестать чувствовать себя инвалидами», прокомментировал в интервью Ridus.ru руководитель нижегородской общественной организации инвалидов «Ковчег» Роман Пономаренко.

«Есть медицинский подход к пониманию инвалидности, когда человеку назначается инвалидность в связи со сбоями в организме, а есть социальный подход, то есть человек чувствует себя инвалидом до тех пор, пока его окружают те или иные барьеры. Если эти барьеры убрать, то инвалидом он себя ощущать перестанет. Да, физическая травма сохраняется, но человек уже не воспринимает себя инвалидом. Происходит компенсация. Поэтому те же технические средства реабилитации, безусловно, необходимо предоставлять с учетом персональных особенностей отдельно взятого инвалида. Например, инвалидная коляска должна быть с индивидуальными параметрами, чтобы она была максимально удобна для человека. Ведь коляска — это, по сути, ноги. И так, соответственно, надо действовать по всем направлениям: предоставлять инвалидность без лишних справок, защищать трудовые права людей с ограниченными возможностями здоровья и так далее», — пояснил эксперт.