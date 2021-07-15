Володин оценил призыв ЕП не признавать выборы в РФ в случае «нарушений»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал заявление комитета Европарламента по иностранным делам, который призвал Евросоюз быть готовым к непризнанию итогов сентябрьских выборов в России в случае «нарушений».

«До выборов в Государственную Думу еще два месяца, а они за наших граждан уже все решили», - написал Володин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в комитете ЕП также заявили о необходимости активизировать работу с партнерами по усилению «демократических импульсов в России». «Все эти „импульсы“ нам тоже хорошо известны. Под ними подразумевается спонсирование иноагентов. Поддержка лояльных им политиков», — объяснил спикер Госдумы.

По его словам, Запад много лет работает по одному и тому же шаблону откровенного вмешательства во внутренние дела России, и новый документ, подготовленный евродепутатом от Литвы, — не что иное, как очередной план остановить развитие нашей страны.

Володин предложил европейским коллегам обратить внимание на выборы в США — «образце» демократии. «Их избирательная система архаична, неподконтрольна обществу. Института международных наблюдателей за выборами нет», — подчеркнул председатель нижней палаты парламента, напомнив, что в прошлом году на президентских выборах в США веерная рассылка бюллетеней избирателям по почте была неконтролируема.

Однако вместе того, чтобы не признавать эти выборы, Европарламент многие годы тиражирует резолюции о непризнании результатов выборов в странах, выбравших свой путь развития, пишет Володин. В пример он привел Венесуэлу и Белоруссию.

Спикер Госдумы заявил, что необходимо защитить избирательное право граждан РФ от посягательств со стороны иностранных государств и их агентов. «Граждане России сделают свой выбор свободно и без давления извне», — заключил Володин.