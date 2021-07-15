Проведены испытания технологии искусственного вызова дождей

Несмотря на 50-градусную жару в дневное время, в разных районах Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) со среды, 14 июля, идут сильные дожди.

Такие погодные явления связаны с испытаниями новых технологий вызова осадков в засушливый летний сезон.

Как сообщает эмиратский портал прогноза погоды Марказ аль-Асифа, дожди выпали к северу от поселка Хатта в Хаджарском горном массиве страны, а также в районах Вади аль-Хилю, Кальба роуд и Хувайлат.

По информации Национального метеорологического бюро, дожди прошли и в населенных пунктах вблизи города Аль-Айн столичного эмирата Абу-Даби, где жара достигла 47 градусов.

Синоптики объяснили, что обычно летом в ОАЭ осадки не выпадают, а в этом году дожди прошли в результате специальных экспериментов по засеву облаков.

О возможных дождях с субботы до середины следующей недели предупредило и бюро прогнозов погоды Катара, хотя в этой стране, где в дневное время, как правило, бывает более 50 градусов жары, летом дожди никогда не выпадают, а за прошедшие осень, зиму и весну слабый дождь шел только пару раз.

Отмечается, что власти ОАЭ начали активно разрабатывать технологии по вызыванию дождей. С этой целью в Эмиратах стали использовать дроны, которые могут вызывать дождь с помощью электрических разрядов в облаках без использования химических соединений. Эти испытания проводит академия SANAD в Дубае совместно с учеными британского университета Рединга.