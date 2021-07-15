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Ушел из жизни актер и музыкант Петр Мамонов

Георгий Самсонов
Петр Мамонов.

Петр Мамонов.

© Фото ИТАР-ТАСС / Денис Вышинский

В возрасте 70 лет скончался основатель и лидер андеграундной группы «Звуки Му» Петр Мамонов.

Об этом сообщила супруга артиста Ольга Мамонова.

Мамонов был госпитализирован с коронавирусом в больницу в Коммунарке 1 июля. Он находился в состоянии медикаментозной комы и был подключен к аппарату ИВЛ. Его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Артист известен яркими ролями в фильмах «Игла», «Такси-блюз», «Остров» и «Царь».

кадр из фильма

Кадр из фильма «Царь».

Мамонов вел передачи на радио и был автором моноспектаклей.

Как писал ранее «Ридус», Мамонов отказывался делать прививку от COVID-19, хотя на этом настаивала его жена.

Напомним, в 2019 году у Мамонова случился инфаркт, после чего ему сделали операцию на сердце.

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