Ушел из жизни актер и музыкант Петр Мамонов
- 15 июля 2021, 17:39
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Петр Мамонов.
В возрасте 70 лет скончался основатель и лидер андеграундной группы «Звуки Му» Петр Мамонов.
Об этом сообщила супруга артиста Ольга Мамонова.
Мамонов был госпитализирован с коронавирусом в больницу в Коммунарке 1 июля. Он находился в состоянии медикаментозной комы и был подключен к аппарату ИВЛ. Его состояние оценивалось как крайне тяжелое.
Артист известен яркими ролями в фильмах «Игла», «Такси-блюз», «Остров» и «Царь».
Мамонов вел передачи на радио и был автором моноспектаклей.
Как писал ранее «Ридус», Мамонов отказывался делать прививку от COVID-19, хотя на этом настаивала его жена.
Напомним, в 2019 году у Мамонова случился инфаркт, после чего ему сделали операцию на сердце.
Войти через социальные сети: