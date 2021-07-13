В Госдуме назвали статью Путина об украинцах эпохальным документом

Депутат Госдумы Ирина Белых считает статью президента РФ Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» эпохальным документом, с которым следует внимательно ознакомиться «не только взрослым гражданам России и Украины, но и школьникам».

«В материале российского лидера изложены уроки истории, которые всем нам необходимо повторить. Ведь фальсификация исторических фактов, как выразился Владимир Владимирович, является мощным оружием массового поражения. Нельзя, например, делить победу в Великой Отечественной войне на нашу и не нашу, как это делает сегодня официальный Киев. Победил единый советский народ, частью которого были и русские, и украинцы. Я думаю, мы должны на уровне генетического кода понимать, что ничего хорошего политика разъединения наших народов принести не может. Мы всегда выживали в единстве. А если нас окончательно разделить, то мы потеряем и лицо, и те ценности, которые копили веками», — подчеркнула парламентарий.

По мнению Белых, политика украинских властей, направленная на «смену идентичности», делает граждан Украины заложниками чужой политической воли.

Конечно, украинцы имеют полное право самостоятельно выбирать, как им развиваться в дальнейшем. Но проект «анти-Россия», превращающий Украину в плацдарм против России, — путь к погибели. Как метко заметил Владимир Владимирович Путин, заказчики этого проекта, подтасовывая исторические факты, заботятся не о благополучии украинцев, а решают собственные политические задачи. Для нас подобное положение дел неприемлемо. Поэтому мы обязаны отстаивать историческую правду, чтобы не допустить дискредитации того, что выстраивалось веками, — заключила Ирина Белых.

«Владимир Путин четко дал понять мировому сообществу, что мы никогда не допустим, чтобы наши исторические территории и живущих там близких для нас людей использовали против России. Думаю, подавляющее большинство простых русских и украинцев понимают, что нашим странам нельзя идти по пути конфронтации, вместе мы всегда были и будем многократно сильнее и успешнее. Это и есть историческая правда, какие бы планы не строили наши недоброжелатели», — добавил глава комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Зорин.

Ранее в ходе прямой линии Путин сказал, что русские и украинцы — это один народ. В опубликованной накануне статье глава государства подробно изложил свою позицию, начиная с общего исторического пути русских, украинцев и белорусов в рамках Древней Руси и заканчивая оценкой трагических событий последних лет.

Представители экспертного сообщества сразу же указали главный тезис статьи президента России — речь идет об упомянутой Путиным концепции «Украина — не Россия», которая со временем под воздействием западных стран переросла в проект «анти-Россия». В своей статье российский лидер отметил, что логика проекта «анти-Россия» заключается в постоянном культивировании образа внутреннего и внешнего врага «под протекторатом, контролем со стороны западных держав».