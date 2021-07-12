Авиакомпании выступили против частого тестирования экипажей на COVID-19

Крупным российским авиакомпаниям не понравилось решение Росавиации об обязательном тестировании пилотов и бортпроводников на коронавирус каждые три дня.

Ранее Росавиация потребовала от региональных управлений организовать работу по профилактике COVID-19 среди членов экипажей авиакомпаний, а также обеспечить тестирование на коронавирус пилотов и бортпроводников не менее одного раза в 72 часа.

«Мы категорически против навязывания дополнительных условий для экипажей, находящихся в предполетном отдыхе», — заявил собеседник газеты «Известия», близкий к топ-менеджменту одной из крупных авиакомпаний.

По его словам, оперативно наладить процесс дополнительного тестирования невозможно просто физически.

Он добавил, что выполнение требования Росавиации обернется для авиакомпаний дополнительной финансовой нагрузкой, в то время когда им и так приходится выживать в условиях постоянных ограничений.

Источник в одной из авиакомпаний оценил стоимость обязательного тестирования экипажей каждые три дня почти в 30 млн рублей ежемесячно. По оценкам источника в другой компании, на это потребуется 15 млн рублей.

Тестирование на коронавирус. © Петр Ковалев/ТАСС

«Экипажи и так регулярно проходят тестирование, чтобы поддерживать уровень безопасности и не повышать риск массового ухода на ковид-больничные», — сказал один из источников издания.

Другой заметил, что подобные требования могут вводиться только законом или подзаконным актом, а раз требование Росавиации незаконное, то исполнению оно не подлежит.

С такой позицией не согласился управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт. Он считает, что выпустившие данное поручение ведомства, отталкиваются от положений Воздушного кодекса и действуют на вполне законных основаниях.