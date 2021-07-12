Врач назвала разницу в иммунитетах к COVID-19 после болезни и прививки

Иммунитеты к коронавирусу, сформированные после болезни и прививки, существенно отличаются друг от друга.

Один из них реагирует быстрее, другой является более универсальным, объяснила врач-эпидемиолог Видновской РКБ Ольга Ненастина.

«В то время как естественно сформированный иммунитет реагирует на вирус быстрее, чем вакцинальный, тем не менее, он защищает лишь от того варианта вируса, которым организм переболел», — цитирует ее «РИА Новости».

Она пояснила, что переболевший уханьским штаммом SARS-CoV-2, может легко заразиться другим штаммом.

По ее словам, вакцина же сконструирована так, чтобы научить иммунитет бить по общим для всех вирусов местам. «Поэтому прививка формирует более эффективную защиту от коронавируса нового типа», — подчеркнула эпидемиолог.

Вакцинация © Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»

Ненастина отметила, что у привитых людей уровень антител в организме выше, чем у переболевших. Она добавила, что даже спустя шесть месяцев после прививки иммунный ответ организма на порядок выше, чем у переболевших, поскольку истощенный борьбой с коронавирусом организм вырабатывает антитела в недостаточном количестве.

Эпидемиолог также обратила внимание на еще одно несомненное преимущество вакцинации. Она указала на возможность прогнозировать и отслеживать реакцию привитого организма на COVID-19, в то время как течение болезни у непривитых может пойти по самому непредсказуемому сценарию.

Ранее гендиректор Центра Чумакова Айдар Ишмухаметов сообщил о том, что испытания вакцины «КовиВак» продемонстрировали ее эффективность при столкновении с дельта-штаммом коронавирусной инфекции.