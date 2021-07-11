найти ×
   
  • USD
    74.47
  • EUR
    88.14
СохранитьСохранено0
×

304007

Камера зафиксировала момент открытия двери лайнера перед вылетом

Георгий Самсонов

кадр из видео

Момент, когда в Шереметьево пассажир рейса Москва — Анталья открыл дверь аварийного выхода самолета перед вылетом, был зафиксирован камерами видеонаблюдения.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как после открытия люка срабатывает надувной трап для спуска пассажиров.

В проеме появляются силуэты людей, но вскоре выход перегораживает член экипажа самолета.

Голос за кадром, принадлежащий, судя по всему, сотруднику аэропорта, комментирует, почему трап сразу же сдулся.

Как сообщает «РЕН ТВ», дверь открыл 42-летний пианист-педагог Московской консерватории, который вышел из себя из-за того, что вылет рейса был задержан, и пассажиры были вынуждены ждать в салоне, страдая от невыносимой духоты из-за отключенной системы кондиционирования.

По свидетельству очевидцев, мужчина открыл вторую левую дверь судна, объяснив, что «ему жарко».

По данным телеканала, инцидент произошел 11 июля в 02:20 мск. В авиакомпании «Россия» заявили, что к моменту открытия пассажиром люка задержка вылета составляла не более 20 минут.

В результате всех пассажиров пришлось высадить, а воздушное судно — заменить, что привело к четырехчасовой задержке вылета. Теперь «Россия» планирует взыскать убытки с открывшего аварийный выход мужчины, которому, тем менее, удалось улететь в Анталью на другом самолете.

«Сумма потерь складывается из задержки рейса, замены воздушного судна на резервное и замену аварийного трапа на второй левой двери», — пояснили в авиакомпании.

СК на транспорте организовал проверку.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

История
Нелегкая судьба «Веры Фигнер»: под Пермью нашли затонувший колесный пароход
509299читать позжечитаю позже
Экология
Будет ли на Земле новый ледниковый период: ученые нашли ключ к ответу
808747читать позжечитаю позже

главное


Спорт
Общество
90-летняя бабушка похудела и нашла свое призвание. Теперь она фитнес-тренер

Бодрая пенсионерка активнее, чем большинство 20-летних.

309495читать позжечитаю позже

Животные
Общество
Женщина спасла крошку-енота, и теперь он каждый день приходит к ней в гости15 июня

Енот давно живет в дикой природе, но каждый день приходит в дом, где он вырос.

54032989читать позжечитаю позже