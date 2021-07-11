Камера зафиксировала момент открытия двери лайнера перед вылетом

Момент, когда в Шереметьево пассажир рейса Москва — Анталья открыл дверь аварийного выхода самолета перед вылетом, был зафиксирован камерами видеонаблюдения.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как после открытия люка срабатывает надувной трап для спуска пассажиров.

В проеме появляются силуэты людей, но вскоре выход перегораживает член экипажа самолета.

Голос за кадром, принадлежащий, судя по всему, сотруднику аэропорта, комментирует, почему трап сразу же сдулся.

Как сообщает «РЕН ТВ», дверь открыл 42-летний пианист-педагог Московской консерватории, который вышел из себя из-за того, что вылет рейса был задержан, и пассажиры были вынуждены ждать в салоне, страдая от невыносимой духоты из-за отключенной системы кондиционирования.

По свидетельству очевидцев, мужчина открыл вторую левую дверь судна, объяснив, что «ему жарко».

По данным телеканала, инцидент произошел 11 июля в 02:20 мск. В авиакомпании «Россия» заявили, что к моменту открытия пассажиром люка задержка вылета составляла не более 20 минут.

В результате всех пассажиров пришлось высадить, а воздушное судно — заменить, что привело к четырехчасовой задержке вылета. Теперь «Россия» планирует взыскать убытки с открывшего аварийный выход мужчины, которому, тем менее, удалось улететь в Анталью на другом самолете.

«Сумма потерь складывается из задержки рейса, замены воздушного судна на резервное и замену аварийного трапа на второй левой двери», — пояснили в авиакомпании.

СК на транспорте организовал проверку.