Офтальмолог предупредил, к чему может привести купание в линзах
- 11 июля 2021, 17:53
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Контактная линза
Купаться в пресноводных водоемах с неснятыми контактными линзами небезопасно.
Об этом предупредил завотделением офтальмологии госпиталя для ветеранов войн № 2, профессор Алексей Егоров.
По его словам, в стоячих водоемах водится акантамёба, которая при попадании в глаза может привести к слепоте.
«Во время купания она очень здорово забирается под контактные линзы», — рассказал Егоров в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Он объяснил, что в результате развивается очень неприятный акантамёбный кератит, грозящий потерей зрения.
В том случае, если вы все-таки искупались в линзах, необходимо их снять и обязательно обработать раствором глазного антисептика, посоветовал офтальмолог.
Ранее офтальмолог Нитик Арора рассказала, почему детям тоже нужны солнцезащитные очки.
«Ридус» также рассказывал о том, чем опасно ношение некачественных солнцезащитных очков.
Войти через социальные сети: