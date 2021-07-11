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Офтальмолог предупредил, к чему может привести купание в линзах

Георгий Самсонов
Контактная линза

Контактная линза

© VisualHunt.com

Купаться в пресноводных водоемах с неснятыми контактными линзами небезопасно.

Об этом предупредил завотделением офтальмологии госпиталя для ветеранов войн № 2, профессор Алексей Егоров.

По его словам, в стоячих водоемах водится акантамёба, которая при попадании в глаза может привести к слепоте.

«Во время купания она очень здорово забирается под контактные линзы», — рассказал Егоров в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он объяснил, что в результате развивается очень неприятный акантамёбный кератит, грозящий потерей зрения.

В том случае, если вы все-таки искупались в линзах, необходимо их снять и обязательно обработать раствором глазного антисептика, посоветовал офтальмолог.

Ранее офтальмолог Нитик Арора рассказала, почему детям тоже нужны солнцезащитные очки.

«Ридус» также рассказывал о том, чем опасно ношение некачественных солнцезащитных очков.

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